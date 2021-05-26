Варшава, 26 мая. Сотрудничество Варшавы с Москвой в области энергетики могло бы привести к выгоде обеих сторон, однако этого не случилось из-за Киева.

Польский депутат Кристиан Каминьский напомнил события десяти и 20-летней давности. Тогда Варшава могла развивать инфраструктуру на маршруте из Белоруссии в Польшу, а также отказаться от дорогостоящего проекта по прокладке трубы на дне Балтийского моря.

Парламентарий отметил, что 20 лет назад власти страны пытались помочь Украине, в то время как надо было действовать исходя из национальных интересов.

«Сейчас мы увидели, чем оборачивается абсурдное желание приравнивать интересы Польши к интересам Украины», — заявил Каминьский.

Он добавил, что «Северный поток — 2» нанесет ущерб польской экономике. Однако Варшава никак не смогла повлиять на его строительство, так как не имела союзников в этом вопросе, а Россия и Германия продемонстрировали приверженность своим интересам и твердую решимость.