Названа примерная стоимость открытия своего бизнеса в России

Москва, 26 мая. Самой дорогой покупкой в сфере бизнеса в России является готовое предприятие по ремонту автомобилей. Об этом свидетельствуют данные исследования «Тинькофф» и «Авито».

Создание предприятия требует серьезных вложений. Желающий открыть свое дело с нуля должен знать, что дороже всего в этой сфере выйдет новая кофейня.

По данным исследования, в первую тройку малого и среднего бизнеса в РФ с наибольшим оборотом одной компании вошла оптовая торговля (735 тыс. руб.), кафе и рестораны (514 тыс. руб.) и дополнительное образование (492 тыс. руб.).

Сегодня 26 мая отмечается День российского предпринимателя. В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» эксперты поделились своим мнением вопросах бизнеса в стране.