«Без мяса»: американский эксперт спрогнозировал итоги саммита Путина и Байдена

Вашингтон, 26 мая. Российской и американской стороне будет трудно достигнуть консенсуса на переговорах в Женеве. Такого мнения придерживаются американский и канадский эксперты.

Президент РФ Владимир Путин встретится с главой Белого дома Джо Байденом 16 июня в Женеве. Лидеры двух стран намерены обсудить вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией коронавируса, международную повестку и региональные конфликты. Сейчас различные политологи делают ставки и прогнозируют, как пройдут переговоры.

Бывший агент ЦРУ Раэймонд Макговерн считает, что Путин не будет «хорошим парнем», а продемонстрирует свою жесткость в важных для России вопросах. Так, он поднимет стратегические и другие тонкие темы в разговоре с Байденом. Однако, по его мнению, быстрого результата ждать не стоит, передает РИА Новости.

«Я ожидаю очень формального саммита, без мяса», — пояснил Макговерн.

Надеяться на перемены после встречи двух лидеров также не нужно, уверен бывший советник-посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг. Причина, по его мнению, кроется в том, что администрацию Байдена заполнили люди, которые разделяют «многочисленные теории заговора о РФ». Этот факт делает двусторонние отношение практически невозможными.

Глава российского МИД Сергей Лавров недавно заявил, что между РФ и США есть понимание «необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном». Существует множество областей, в которых взгляды сторон частично совпадают.