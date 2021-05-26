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26 мая 09:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:17
Происшествия
СК обнаружил отмытые через Гонконг и ОАЭ деньги Роскосмоса
09:16
Происшествия
Неизвестный «заминировал» наркодиспансер в Южно-Сахалинске
09:14
Общество
РЖД намерены возобновить движение поездов «Аллегро» во время ЧЕ по футболу
09:09
Армия
Летчики ЮВО в рамках учений перебазировали военную авиатехнику
09:08
Экономика
Отчет Центробанка продемонстрировал «дыру» в российской банковской системе
09:05
Политика
Почему Запад отступил перед «Северным потоком-2», обсудят в медиацентре «Патриот»
09:04
Политика
Экс-посол США в РФ выступил с предложением перед встречей Путина и Байдена
09:01
Общество
Русский фактор в современном искусстве обсудят в медиацентре «Патриот»
09:00
Экономика
Рубль укрепляется на открытии торгов Мосбиржи
08:53
Технологии
Microsoft готовит к выходу операционную систему Windows нового поколения
08:51
Спорт
Боец UFC Макгрегор признан самым высокооплачиваемым спортсменом года
08:49
Общество
Нашествие тюленей на Петербург обсудят в медиацентре «Патриот»
08:41
Общество
Врач Галлямова призвала отказаться от лечения солнечных ожогов сметаной
08:41
Общество
Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, расскажет психолог в медиацентре «Патриот»
08:39
Общество
Дизельные электростанции заменят на современные модули в Хабаровском крае
08:34
Общество
Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет пермского политеха
08:34
Общество
Разработка отечественной вакцины «Урал» приостановлена
08:27
Политика
Польша вспомнила об упущенных шансах в отношениях с РФ из-за Украины
08:25
Общество
Смольный планирует сдавать электросамокаты в аренду по паспорту
08:22
Саратов остался без холодной и горячей воды, стал известен график подвоза бутылок
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«Без мяса»: американский эксперт спрогнозировал итоги саммита Путина и Байдена

Политика
«Без мяса»: американский эксперт спрогнозировал итоги саммита Путина и Байдена
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 26 мая. Российской и американской стороне будет трудно достигнуть консенсуса на переговорах в Женеве. Такого мнения придерживаются американский и канадский эксперты.

Президент РФ Владимир Путин встретится с главой Белого дома Джо Байденом 16 июня в Женеве. Лидеры двух стран намерены обсудить вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией коронавируса, международную повестку и региональные конфликты. Сейчас различные политологи делают ставки и прогнозируют, как пройдут переговоры.

Бывший агент ЦРУ Раэймонд Макговерн считает, что Путин не будет «хорошим парнем», а продемонстрирует свою жесткость в важных для России вопросах. Так, он поднимет стратегические и другие тонкие темы в разговоре с Байденом. Однако, по его мнению, быстрого результата ждать не стоит, передает РИА Новости.

«Я ожидаю очень формального саммита, без мяса», — пояснил Макговерн.

Надеяться на перемены после встречи двух лидеров также не нужно, уверен бывший советник-посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг. Причина, по его мнению, кроется в том, что администрацию Байдена заполнили люди, которые разделяют «многочисленные теории заговора о РФ». Этот факт делает двусторонние отношение практически невозможными.

Глава российского МИД Сергей Лавров недавно заявил, что между РФ и США есть понимание «необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном». Существует множество областей, в которых взгляды сторон частично совпадают.

путин байден прогноз саммит
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Все новости / Политика / «Без мяса»: американский эксперт спрогнозировал итоги саммита Путина и Байдена
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