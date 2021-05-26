Посольство РФ окажет помощь экипажу российского судна «Амур»

Токио, 26 мая. Посольство РФ в Саппоро окажет содействие россиянам, которые находились на борту судна «Амур». После столкновения с японским кораблем его направили в порт Момбецу.

Российское судно «Амур» отправилось в порт города Момбецу на острове Хоккайдо в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии. Утром 26 мая оно столкнулось с японским рыболовецким судном в Охотском море.

Российские дипломаты выразили соболезнования семьям троих погибших японских рыбаков. Они добавили, что находятся в тесном контакте с Токио и уточняют обстоятельства инцидента.

«Находимся в постоянном контакте с японской стороной, уточняем все обстоятельства происшествия. Исходим из того, что оно будет объективно и непредвзято расследовано компетентными органами», — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

Столкновение двух кораблей произошло в 23 километрах от порта Момбецу. В результате происшествия погибли трое японских рыбаков. В качестве причины инцидента рассматривается плохая видимость в море. В Сети ранее появилось видео с места происшествия.