Врач-инфекционист Малышев рассказал о врожденном иммунитете к COVID-19

Москва, 26 мая. Ученые не исключают теоретическую возможность существования врожденного иммунитета к определенному штамму коронавирусной инфекции, заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

Врожденный иммунитет есть не только в случаях с возможным заражением COVID-19, но и ко многим другим инфекциям, заявил медик.

Даже чума примерно у 4% не вызывает заболевания. Индивидуально это все возможно, теоретически все возможно», — сообщил Малышев.

Однако утверждать это со стопроцентной уверенностью нельзя. Недавно стало известно, какое количество вакцины нужно, чтобы обеспечить популяционный иммунитет россиян. Самое главное — наладить промышленное производство медицинских препаратов.