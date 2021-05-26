Саратов остался без холодной и горячей воды, стал известен график подвоза бутылок

Саратов, 26 мая. Сразу в четырех районах города отключено холодное и горячее водоснабжение, десятки тысяч саратовцев останутся без воды как минимум до утра четверга. Коммунальные службы проводят масштабные плановые работы на водопроводном комплексе. В среду в дома, где отключено водоснабжение, дважды привезут емкости с водой.

«Приличных слов уже не остается. Раньше хотя бы какую-то воду оставляли, теперь же только в бутылках. Ни помыться в такую жару, ни приготовить, даже для канализации воды нет. Надеюсь, коммунальщики исправят проблему навсегда, раз им потребовалось выключить воду», — рассказала корреспонденту ФАН жительница Заводского района.

Ранее Вячеслав Володин предложил начать в Саратове строительство скоростного трамвая. Работы могут начать уже летом.