Выборы президента начались в Сирии

Дамаск, 26 мая. Президентские выборы стартовали в Сирии 26 мая. Избирательные участки открылись в 07:00 по московскому времени.

До открытия избирательных участков у входа собрались десятки желающих отдать свой голос. Причем такая картина наблюдалась не в столице САР — Дамаске, а на северо-восточной окраине, поселении Барзе. Избирательные участки будут работать до семи часов вечера.

По данным МВД САР, проголосовать на президентских выборах смогут 18 миллионов граждан. В том числе несколько миллионов человек, которые находятся за рубежом. Голосование за пределами страны состоялось 20 мая.

Кандидатами на пост главы государства являются Башар Хафез Асад, Махмуд Ахмед Мерии и Абдаллах Саллюм Абдаллах. Президента выбирают на семь лет.

Глава МВД Сирии Мухаммад Рахмун рассказал подробности подготовки к выборам главы государства на пресс-конференции, на которой присутствовал корреспондент ФАН. Он сообщил, что по всей стране были созданы избирательные центры, кроме тех районов, что контролируются радикалами.