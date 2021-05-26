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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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09:17
Происшествия
СК обнаружил отмытые через Гонконг и ОАЭ деньги Роскосмоса
09:16
Происшествия
Неизвестный «заминировал» наркодиспансер в Южно-Сахалинске
09:14
Общество
РЖД намерены возобновить движение поездов «Аллегро» во время ЧЕ по футболу
09:09
Армия
Летчики ЮВО в рамках учений перебазировали военную авиатехнику
09:08
Экономика
Отчет Центробанка продемонстрировал «дыру» в российской банковской системе
09:05
Политика
Почему Запад отступил перед «Северным потоком-2», обсудят в медиацентре «Патриот»
09:04
Политика
Экс-посол США в РФ выступил с предложением перед встречей Путина и Байдена
09:01
Общество
Русский фактор в современном искусстве обсудят в медиацентре «Патриот»
09:00
Экономика
Рубль укрепляется на открытии торгов Мосбиржи
08:53
Технологии
Microsoft готовит к выходу операционную систему Windows нового поколения
08:51
Спорт
Боец UFC Макгрегор признан самым высокооплачиваемым спортсменом года
08:49
Общество
Нашествие тюленей на Петербург обсудят в медиацентре «Патриот»
08:41
Общество
Врач Галлямова призвала отказаться от лечения солнечных ожогов сметаной
08:41
Общество
Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, расскажет психолог в медиацентре «Патриот»
08:39
Общество
Дизельные электростанции заменят на современные модули в Хабаровском крае
08:34
Общество
Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет пермского политеха
08:34
Общество
Разработка отечественной вакцины «Урал» приостановлена
08:27
Политика
Польша вспомнила об упущенных шансах в отношениях с РФ из-за Украины
08:25
Общество
Смольный планирует сдавать электросамокаты в аренду по паспорту
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Саратов остался без холодной и горячей воды, стал известен график подвоза бутылок
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Выборы президента начались в Сирии

  /   Обновлено: 26 мая 2021 08:48
Новости Сирии
Выборы президента начались в Сирии
Федеральное агентство новостей

Дамаск, 26 мая. Президентские выборы стартовали в Сирии 26 мая. Избирательные участки открылись в 07:00 по московскому времени.

До открытия избирательных участков у входа собрались десятки желающих отдать свой голос. Причем такая картина наблюдалась не в столице САР — Дамаске, а на северо-восточной окраине, поселении Барзе. Избирательные участки будут работать до семи часов вечера.

По данным МВД САР, проголосовать на президентских выборах смогут 18 миллионов граждан. В том числе несколько миллионов человек, которые находятся за рубежом. Голосование за пределами страны состоялось 20 мая.

Кандидатами на пост главы государства являются Башар Хафез Асад, Махмуд Ахмед Мерии и Абдаллах Саллюм Абдаллах. Президента выбирают на семь лет.

Глава МВД Сирии Мухаммад Рахмун рассказал подробности подготовки к выборам главы государства на пресс-конференции, на которой присутствовал корреспондент ФАН. Он сообщил, что по всей стране были созданы избирательные центры, кроме тех районов, что контролируются радикалами.

Сирия выборы президентские выборы
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