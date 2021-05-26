Прибывшие на авиабазу Хмеймим Ту-22М3 пролетели над Средиземным морем

Дамаск, 26 мая. Экипажи дальних бомбардировщиков совершили учебные полеты над Средиземным морем. Сейчас Ту-22М3 базируются на российском аэродроме Хмеймим в Сирии.

Бомбардировщики начали осваивать воздушное пространство над акваторией Средиземного моря. Летчики получили практические навыки по выполнению задач на новых географических территориях, отметили в Минобороны РФ.

Российские бомбардировщики Ту-22М3 впервые прибыли на российский аэродром Хмеймим в Сирии накануне. Здесь они будут отрабатывать учебные задачи, а затем вернутся на места постоянного базирования в РФ. На авиабазе уже реконструировали вторую взлетно-посадочную полосу и сделали ее длиннее. Теперь она сможет принимать воздушные судна разных классов.