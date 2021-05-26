Российские разработчики создали гаджет для контроля приема лекарств

Москва, 26 мая. Российские разработчики создали устройство для подачи лекарств и витаминов пользователю. Гаджет облегчит контроль приема препаратов.

Устройство, в которое загружается двухнедельная или месячная норма лекарств и витаминов, оповещает человека, когда нужно выпить таблетку. Пользователю или его родственнику приходит уведомление, сам гаджет издает звук-напоминание. Если лекарство не принято, то мобильное приложение присылает оповещение.

«Устройство позволит не держать в голове информацию о том, какие таблетки и когда надо принимать. Достаточно будет настроить гаджет раз в месяц», — сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Проект, получивший название Pills Help, создали участники интенсива «Архипелаг 2121», разработчики из Новосибирского государственного университета экономики и управления, пишет RT.

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