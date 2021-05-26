Диетолог Кораблева сравнила пользу зеленых и перезрелых бананов

Москва, 26 мая. Съедать один или два банана в день полезно для организма. Но в чем разница между зелеными и переспелыми, рассказала диетолог Ольга Кораблева.

Неспелые бананы обладают низкой калорийностью — 56 ккал на 100 гр. Благодаря низкому гликемическому индексу — 40, их можно есть пациентам с сахарным диабетом и худеющим людям. Такие плоды дольше перевариваются, поэтому аппетит снижается, передает РИА Новости.

В переспелых бананах содержится до 100 ккал на 100 гр. В составе есть катехины, защищающие клетки от повреждений. У этих плодов гликемический индекс высокий, около 70, поэтому людям с лишним весом их следует исключить из рациона. Такие ягоды перевариваются легче и во время продолжительной физической работы будут источником быстрой энергии, отметила диетолог.

Бананы содержат галактолигосахариды, которые влияют на настроение человека. Благодаря им происходит оздоровительный эффект для психического здоровья. Еще это вещество оказывает положительное воздействие на микрофлору кишечника.