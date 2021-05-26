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26 мая 07:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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07:39
Армия
Прибывшие на авиабазу Хмеймим Ту-22М3 пролетели над Средиземным морем
07:36
Общество
Российские разработчики создали гаджет для контроля приема лекарств
07:33
Общество
Диетолог Кораблева сравнила пользу зеленых и перезрелых бананов
07:25
Происшествия
Попавшее в аварию российское судно «Амур» направляется в порт Момбецу
07:16
Общество
Американцы восхитились реакцией России на дефицит полупроводников
07:10
Общество
Три российских вуза включили в Шанхайский глобальный рейтинг
07:06
Происшествия
Видео с места столкновения российского и японского судов появилось в Сети
07:04
Политика
Депутат Рабинович: Зеленский готовит Украину к партизанской войне
07:00
Общество
Гнездо краснокнижного орлана-белохвоста обнаружили в Пензе
06:35
Общество
Российским автовладельцам напомнили о новых правилах тюнинга с 1 июля
06:33
Общество
Девушка решила устроить прощальный пикник для найденного в шкафу мышонка
06:28
Происшествия
Пожарный вертолет с четырьмя людьми рухнул во Флориде
06:26
Технологии
Два редких астрономических явления жители РФ могут наблюдать 26 мая
06:05
Общество
Лыжников пригласили на последний снег в Кировск
06:02
Общество
Опубликован список самых быстрых советских грузовиков
06:00
Украина
Киев разрешил украинцам влезать в долги для оплаты новых газовых тарифов 
05:59
Происшествия
Столкновение кораблей у Хоккайдо могло произойти из-за плохой видимости
05:56
Общество
Финские СМИ в 80-х годах восхваляли СССР и моду московских женщин
05:44
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05:43
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Диетолог Кораблева сравнила пользу зеленых и перезрелых бананов

Общество
Диетолог Кораблева сравнила пользу зеленых и перезрелых бананов
pixabay.com  /  jgzelaya

Москва, 26 мая. Съедать один или два банана в день полезно для организма. Но в чем разница между зелеными и переспелыми, рассказала диетолог Ольга Кораблева.

Неспелые бананы обладают низкой калорийностью — 56 ккал на 100 гр. Благодаря низкому гликемическому индексу — 40, их можно есть пациентам с сахарным диабетом и худеющим людям. Такие плоды дольше перевариваются, поэтому аппетит снижается, передает РИА Новости.

В переспелых бананах содержится до 100 ккал на 100 гр. В составе есть катехины, защищающие клетки от повреждений. У этих плодов гликемический индекс высокий, около 70, поэтому людям с лишним весом их следует исключить из рациона. Такие ягоды перевариваются легче и во время продолжительной физической работы будут источником быстрой энергии, отметила диетолог.

Бананы содержат галактолигосахариды, которые влияют на настроение человека. Благодаря им происходит оздоровительный эффект для психического здоровья. Еще это вещество оказывает положительное воздействие на микрофлору кишечника.

здоровье польза банан
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