Вашингтон, 26 мая. Экономика во всем мире в 2021 году столкнулась с очередной кризисной ситуацией. Существует острая нехватка комплектующих деталей для машин и компьютерной техники.

В данном случае эксперты говорят о чипах, производство которых не успевает из-за высокого спроса. Стоимость техники резко взлетела наверх, сообщают китайские эксперты. На фоне такого кризиса, многие страны интересовала позиция России в данном вопросе, передает «ПолитРоссия» перевод материала Baijiahao.

«В настоящий момент рынок полупроводниковой продукции монополизирован несколькими странами, лишь они могут производить столь необходимые для мировой экономики чипы», — сообщили авторы Baijiahao.

Полупроводники используются во всех сферах, начиная от смартфонов, и заканчивая автомобилями и космическими спутниками. Кризис обошел стороной Россию благодаря тому, что в стране разработали кварцевый генератор, который может полностью заменить более сложные микросхемы. Технологи США в связи с этим испытали настоящий восторг и заявили о желании перенять некоторые наработки российских специалистов.

Ранее стало известно, что российские ученые изобрели топливо из пшеничных отрубей.Такой метод позволяет снизить уровень парниковых газов, сократить количество свалок и упорядочить создание смесей для эффективного энергетического использования биомассы.