Три российских вуза включили в Шанхайский глобальный рейтинг

Москва, 26 мая. МГУ, Сеченовский университет и ВШЭ попали в Шанхайский глобальный рейтинг по предметным областям на 2021 год. Эти три вуза упоминаются в списке 61 раз.

Российские вузы показали успешный результат в инженерно-технических науках с упоминанием в количестве 26 раз. В естественных науках их названия звучат 17 раз.

Шанхайский международный рейтинг университетов существует с 2003 года. В ходе его составления в расчет берутся индекс цитирования, международное сотрудничество и число выпускников, получивших престижные премии в области науки, включая Нобелевскую и Филдсовскую премии.

В этом году российские университеты начнут принимать документы от абитуриентов в очном и дистанционном форматах. Однако вступительные экзамены отменены не будут и пройдут вживую.