МГУ и ВШЭ включили в Шанхайский предметный рейтинг 2021 года

Москва, 26 мая. МГУ, Сеченовский университет и ВШЭ попали в Шанхайский глобальный рейтинг по предметным областям на 2021 год. Российские вузы упоминаются в списке 61 раз.

Российские вузы показали успешный результат в инженерно-технических науках с упоминанием в количестве 26 раз. В естественных науках их названия звучат 17 раз. Всего в рейтинг вошли 19 вузов из России. В этом году в него впервые попали Сеченовский университет и Уфимский государственный авиационный технический университет, передает РИА Новости.

Составителем рейтинга стала независимая компания ShanghaiRanking Consultancy. Университеты оценивались по 54 предметным областям в категориях естественных наук, инженерно-технических наук, наук о живой природе, медицинских наук и общественных наук.

В этом году российские университеты начнут принимать документы от абитуриентов в очном и дистанционном форматах. Однако вступительные экзамены отменены не будут и пройдут вживую.