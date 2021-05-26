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09:17
Происшествия
СК обнаружил отмытые через Гонконг и ОАЭ деньги Роскосмоса
09:16
Происшествия
Неизвестный «заминировал» наркодиспансер в Южно-Сахалинске
09:14
Общество
РЖД намерены возобновить движение поездов «Аллегро» во время ЧЕ по футболу
09:09
Армия
Летчики ЮВО в рамках учений перебазировали военную авиатехнику
09:08
Экономика
Отчет Центробанка продемонстрировал «дыру» в российской банковской системе
09:05
Политика
Почему Запад отступил перед «Северным потоком-2», обсудят в медиацентре «Патриот»
09:04
Политика
Экс-посол США в РФ выступил с предложением перед встречей Путина и Байдена
09:01
Общество
Русский фактор в современном искусстве обсудят в медиацентре «Патриот»
09:00
Экономика
Рубль укрепляется на открытии торгов Мосбиржи
08:53
Технологии
Microsoft готовит к выходу операционную систему Windows нового поколения
08:51
Спорт
Боец UFC Макгрегор признан самым высокооплачиваемым спортсменом года
08:49
Общество
Нашествие тюленей на Петербург обсудят в медиацентре «Патриот»
08:41
Общество
Врач Галлямова призвала отказаться от лечения солнечных ожогов сметаной
08:41
Общество
Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, расскажет психолог в медиацентре «Патриот»
08:39
Общество
Дизельные электростанции заменят на современные модули в Хабаровском крае
08:34
Общество
Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет пермского политеха
08:34
Общество
Разработка отечественной вакцины «Урал» приостановлена
08:27
Политика
Польша вспомнила об упущенных шансах в отношениях с РФ из-за Украины
08:25
Общество
Смольный планирует сдавать электросамокаты в аренду по паспорту
08:22
Саратов остался без холодной и горячей воды, стал известен график подвоза бутылок
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МГУ и ВШЭ включили в Шанхайский предметный рейтинг 2021 года

  /   Обновлено: 26 мая 2021 07:57
Общество
МГУ и ВШЭ включили в Шанхайский предметный рейтинг 2021 года
Агентство городских новостей Москва  /  Зыков Кирилл

Москва, 26 мая. МГУ, Сеченовский университет и ВШЭ попали в Шанхайский глобальный рейтинг по предметным областям на 2021 год. Российские вузы упоминаются в списке 61 раз.

Российские вузы показали успешный результат в инженерно-технических науках с упоминанием в количестве 26 раз. В естественных науках их названия звучат 17 раз. Всего в рейтинг вошли 19 вузов из России. В этом году в него впервые попали Сеченовский университет и Уфимский государственный авиационный технический университет, передает РИА Новости.

Составителем рейтинга стала независимая компания ShanghaiRanking Consultancy. Университеты оценивались по 54 предметным областям в категориях естественных наук, инженерно-технических наук, наук о живой природе, медицинских наук и общественных наук.

В этом году российские университеты начнут принимать документы от абитуриентов в очном и дистанционном форматах. Однако вступительные экзамены отменены не будут и пройдут вживую.

рейтинг мгу вузы вшэ
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Все новости / Общество / МГУ и ВШЭ включили в Шанхайский предметный рейтинг 2021 года
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