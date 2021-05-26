Депутат Рабинович: Зеленский готовит Украину к партизанской войне

Киев, 26 мая. Президент Украины Владимир Зеленский вынес на рассмотрение законопроект «Об основах национального сопротивления» и повышении численности вооруженных сил страны.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал такие изменения в законодательства предпосылками к началу партизанской войны. По его мнению, текст законопроекта напоминает программу фронта национального освобождения Сальвадора.

Члены сопротивления будут обязаны на деле показывать свою приверженность государственному строю и противостоять любой информации СМИ, которую власти сочтут нежелательной. Вместе с тем эти люди должны будут оказывать сопротивление диверсионно-разведывательным группам.

Ранее украинский лидер предложил создать в стране Силы территориальной обороны. Таким образом, президент хочет увеличить численность Вооруженных сил Украины.