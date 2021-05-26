Российским автовладельцам напомнили о новых правилах тюнинга с 1 июля

Москва, 26 мая. Российские власти проинформировали владельцев машин о новых ограничениях, которые вступят в силу с июля этого года.

Для установки в автомобиль нового оборудования необходимо пройти техническую экспертизу, чтобы получить разрешение от ГИБДД. Если водитель захочет поставить на свою машину нештатный багажник на крышу, ему придется написать заявление в соответствующие службы.

Проверка нового оборудования будет проходить очно. В случае получения разрешения на тюнинг, владельцу автомобиля необходимо будет обратиться за экспертизой в испытательную лабораторию. Только в случае полного прохождения техосмотра, автолюбитель сможет получить разрешение на установку дополнительного оборудования.

Ранее специалисты перечислили пять важных требований к колесам автомобиля при техосмотре. Прежде всего, водителю следует обратить на соответствие стандартам.