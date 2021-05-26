Девушка решила устроить прощальный пикник для найденного в шкафу мышонка

Москва, 26 мая. Мышонок жил в шкафу одной семьи. Приехавшая погостить в дом родителей девушка Бриджит Роуз нашла «постояльца» и решила устроить ему пикник на улице.

Мышонок искал себе пропитание в одном из шкафов. Родители девушки знали о его существовании, но надеялись, что с грызуном разберется кошка. Бриджит решила поступить гуманно. Она поймала его и отнесла на поле за домом.

«Я не могла просто оставить его там, тем более, что он, должно быть, очень привык к человеческой еде в шкафах моих родителей. Так что я устроила ему маленький прощальный пикник», — цитирует слова Бриджит The Dodo.

Бриджит положила на траву салфетку, а сверху – ягоды и орехи. Она решила сделать пару фотографий на память. Спустя час сытый мышонок решил скрыться. Перед уходом в дом девушка решила оставить еще немного угощений.

Но гуманно с животными поступают далеко не все. Так, группа подростков в Великобритании заставила беззащитного ежа дышать дымом от каннабиса, а затем выбросила в воду. Зверька спасли прохожие.