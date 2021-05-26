Пожарный вертолет с четырьмя людьми рухнул во Флориде

Лисберг, 26 мая. Минимум один человек погиб в результате крушения пожарного вертолета в американской Флориде.

Сообщение об этом передает пожарно-спасательная бригада. Уточняется, что инцидент произошел недалеко от аэропорта города Лисберг.

«Кажется, что авария обернулась полной потерей вертолета. Выживших не обнаружено. На данный момент подтверждена гибель одного человека», – отмечается в заявлении.

Пожарным удалось локализовать вспыхнувший в результате аварии пожар. Сейчас спасатели разыскивают выживших. Местные источники сообщают, что вертолет выполнял тренировочный полет, во время которого у него произошел сбой. Машина ушла в «штопор», хвост отделился от корпуса и рухнул на взлетно-посадочную полосу.

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