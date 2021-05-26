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26 мая 07:48
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новостей
07:39
Армия
Прибывшие на авиабазу Хмеймим Ту-22М3 пролетели над Средиземным морем
07:36
Общество
Российские разработчики создали гаджет для контроля приема лекарств
07:33
Общество
Диетолог Кораблева сравнила пользу зеленых и перезрелых бананов
07:25
Происшествия
Попавшее в аварию российское судно «Амур» направляется в порт Момбецу
07:16
Общество
Американцы восхитились реакцией России на дефицит полупроводников
07:10
Общество
Три российских вуза включили в Шанхайский глобальный рейтинг
07:06
Происшествия
Видео с места столкновения российского и японского судов появилось в Сети
07:04
Политика
Депутат Рабинович: Зеленский готовит Украину к партизанской войне
07:00
Общество
Гнездо краснокнижного орлана-белохвоста обнаружили в Пензе
06:35
Общество
Российским автовладельцам напомнили о новых правилах тюнинга с 1 июля
06:33
Общество
Девушка решила устроить прощальный пикник для найденного в шкафу мышонка
06:28
Происшествия
Пожарный вертолет с четырьмя людьми рухнул во Флориде
06:26
Технологии
Два редких астрономических явления жители РФ могут наблюдать 26 мая
06:05
Общество
Лыжников пригласили на последний снег в Кировск
06:02
Общество
Опубликован список самых быстрых советских грузовиков
06:00
Украина
Киев разрешил украинцам влезать в долги для оплаты новых газовых тарифов 
05:59
Происшествия
Столкновение кораблей у Хоккайдо могло произойти из-за плохой видимости
05:56
Общество
Финские СМИ в 80-х годах восхваляли СССР и моду московских женщин
05:44
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Пожарный вертолет с четырьмя людьми рухнул во Флориде

Происшествия
Пожарный вертолет с четырьмя людьми рухнул во Флориде
moscow.mchs.gov.ru  /  МЧС России

Лисберг, 26 мая. Минимум один человек погиб в результате крушения пожарного вертолета в американской Флориде.

Сообщение об этом передает пожарно-спасательная бригада. Уточняется, что инцидент произошел недалеко от аэропорта города Лисберг.

«Кажется, что авария обернулась полной потерей вертолета. Выживших не обнаружено. На данный момент подтверждена гибель одного человека», – отмечается в заявлении.

Пожарным удалось локализовать вспыхнувший в результате аварии пожар. Сейчас спасатели разыскивают выживших. Местные источники сообщают, что вертолет выполнял тренировочный полет, во время которого у него произошел сбой. Машина ушла в «штопор», хвост отделился от корпуса и рухнул на взлетно-посадочную полосу.

Недавно стало известно, что истребитель ВВС Индии потерпел крушение в Пенджабе. Разбился Миг-21 «Бизон», проводивший плановый учебный полет в западном секторе.

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