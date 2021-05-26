Два редких астрономических явления жители РФ могут наблюдать 26 мая

Москва, 26 мая. Человечество в один день сможет наблюдать за суперлунием и затмением естественного спутника Земли. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Ближе всего Луна подошла к Земле в 4:52 часа по московскому времени. В этот момент она казалась больше, чем обычно. Через десять часов после этого события (в 14:19 часов по московскому времени) произойдет полное лунное затмение, передает РИА Новости.

«Если считать, что в год бывает около двух полных лунных затмений, то в среднем за шесть лет будет одно затмение в период суперлуния. Но наблюдается оно с половины Земли, так что один раз в 12 лет жители одного полушария могут это увидеть при условии хорошей погоды», — рассказал российский астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.

Жители западной части России не смогут увидеть лунное затмение, так как в это время на территории будет день. Больше повезет обитателям Сибири и Дальнего Востока.

Признаки крупного столкновения на темной стороне Луны ранее обнаружили сотрудники NASA. Доказательством сильного воздействия на естественный спутник Земли другим объектом стал оползень.