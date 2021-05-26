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26 мая 07:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:39
Армия
Прибывшие на авиабазу Хмеймим Ту-22М3 пролетели над Средиземным морем
07:36
Общество
Российские разработчики создали гаджет для контроля приема лекарств
07:33
Общество
Диетолог Кораблева сравнила пользу зеленых и перезрелых бананов
07:25
Происшествия
Попавшее в аварию российское судно «Амур» направляется в порт Момбецу
07:16
Общество
Американцы восхитились реакцией России на дефицит полупроводников
07:10
Общество
Три российских вуза включили в Шанхайский глобальный рейтинг
07:06
Происшествия
Видео с места столкновения российского и японского судов появилось в Сети
07:04
Политика
Депутат Рабинович: Зеленский готовит Украину к партизанской войне
07:00
Общество
Гнездо краснокнижного орлана-белохвоста обнаружили в Пензе
06:35
Общество
Российским автовладельцам напомнили о новых правилах тюнинга с 1 июля
06:33
Общество
Девушка решила устроить прощальный пикник для найденного в шкафу мышонка
06:28
Происшествия
Пожарный вертолет с четырьмя людьми рухнул во Флориде
06:26
Технологии
Два редких астрономических явления жители РФ могут наблюдать 26 мая
06:05
Общество
Лыжников пригласили на последний снег в Кировск
06:02
Общество
Опубликован список самых быстрых советских грузовиков
06:00
Украина
Киев разрешил украинцам влезать в долги для оплаты новых газовых тарифов 
05:59
Происшествия
Столкновение кораблей у Хоккайдо могло произойти из-за плохой видимости
05:56
Общество
Финские СМИ в 80-х годах восхваляли СССР и моду московских женщин
05:44
Политика
Свыше 70 человек потеряли работу в чешском посольстве в Москве
05:43
Общество
IT-специалист Кузьменко дал советы по восстановлению переписки во «ВКонтакте»
Все новости

Два редких астрономических явления жители РФ могут наблюдать 26 мая

Технологии
Два редких астрономических явления жители РФ могут наблюдать 26 мая
pixabay.com

Москва, 26 мая. Человечество в один день сможет наблюдать за суперлунием и затмением естественного спутника Земли. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Ближе всего Луна подошла к Земле в 4:52 часа по московскому времени. В этот момент она казалась больше, чем обычно. Через десять часов после этого события (в 14:19 часов по московскому времени) произойдет полное лунное затмение, передает РИА Новости.

«Если считать, что в год бывает около двух полных лунных затмений, то в среднем за шесть лет будет одно затмение в период суперлуния. Но наблюдается оно с половины Земли, так что один раз в 12 лет жители одного полушария могут это увидеть при условии хорошей погоды», — рассказал российский астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.

Жители западной части России не смогут увидеть лунное затмение, так как в это время на территории будет день. Больше повезет обитателям Сибири и Дальнего Востока.

Признаки крупного столкновения на темной стороне Луны ранее обнаружили сотрудники NASA. Доказательством сильного воздействия на естественный спутник Земли другим объектом стал оползень.

луна затмение суперлуние
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Все новости / Технологии / Два редких астрономических явления жители РФ могут наблюдать 26 мая
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