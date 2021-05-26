Лыжников пригласили на последний снег в Кировск

Кировск, 26 мая. Акция «На лыжах в лето» пройдет на стадионе «Тирвас» в Кировске. Организатором мероприятия выступил спорткомплекс «Горняк».

Последнее официальное мероприятие на лыжном стадионе в этом году состоится 30 мая в 10 часов по местному времени. В забеге могут принять участие все желающие, в качестве подарка они получат памятные призы.

«Эта акция не новая. Мы проводили ее несколько лет назад как доказательство того, что в Кировск можно приехать не только на первый, но и на последний снег», — рассказал директор спорткомплекса Антон Трушенко.

Банк «Русский стандарт» ранее объявил, что расходы россиян на спорт превысили траты на кинотеатры. Средняя сумма одной транзакции составила 3206 рублей.