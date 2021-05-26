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26 мая 06:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:05
Общество
Лыжников пригласили на последний снег в Кировск
06:02
Общество
Опубликован список самых быстрых советских грузовиков
06:00
Украина
Киев разрешил украинцам влезать в долги для оплаты новых газовых тарифов 
05:59
Происшествия
Столкновение кораблей у Хоккайдо могло произойти из-за плохой видимости
05:56
Общество
Финские СМИ в 80-х годах восхваляли СССР и моду московских женщин
05:44
Политика
Свыше 70 человек потеряли работу в чешском посольстве в Москве
05:43
Общество
IT-специалист Кузьменко дал советы по восстановлению переписки во «ВКонтакте»
05:35
Общество
Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности колбасных изделий
05:28
Общество
Исследователи Бразилии обнаружили новую разновидность коронавируса
05:27
Технологии
Британские ученые нашли связь между режимом питания и долголетием
05:19
Экономика
Уровень безработицы в Хабаровском крае сократился за полгода в три раза
05:16
Общество
Власти Приамурья в этом году отремонтируют в 13,5 раза больше км дорог
05:14
Происшествия
Пострадавших россиян при столкновении судов у Хоккайдо нет
05:05
Происшествия
Трое из пяти врезавшихся в российское судно японских рыбаков погибли
05:00
Общество
Звездный диетолог рассказала, что провоцирует появление целлюлита
04:56
Общество
Госдеп разрешил посольствам США вывешивать флаги Black Lives Matter
04:53
Происшествия
Водитель и пассажир «Жигули» перевернулись на трассе Читинского района
04:48
Общество
Эталонные тарифы на теплоснабжение могут ввести в России
04:48
Общество
Свыше 2,5 тыс. школьников Камчатки трудоустроят на период летних каникул
04:47
Общество
Жителей России предупредили о возможном повышении цен на дачные участки
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Лыжников пригласили на последний снег в Кировск

Общество
Лыжников пригласили на последний снег в Кировск
pixabay.com

Кировск, 26 мая. Акция «На лыжах в лето» пройдет на стадионе «Тирвас» в Кировске. Организатором мероприятия выступил спорткомплекс «Горняк».

Последнее официальное мероприятие на лыжном стадионе в этом году состоится 30 мая в 10 часов по местному времени. В забеге могут принять участие все желающие, в качестве подарка они получат памятные призы.

«Эта акция не новая. Мы проводили ее несколько лет назад как доказательство того, что в Кировск можно приехать не только на первый, но и на последний снег», — рассказал директор спорткомплекса Антон Трушенко.

Банк «Русский стандарт» ранее объявил, что расходы россиян на спорт превысили траты на кинотеатры. Средняя сумма одной транзакции составила 3206 рублей.

снег лыжи кировск
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