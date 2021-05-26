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Лыжников пригласили на последний снег в Кировск
06:02
Общество
Опубликован список самых быстрых советских грузовиков
06:00
Украина
Киев разрешил украинцам влезать в долги для оплаты новых газовых тарифов 
05:59
Происшествия
Столкновение кораблей у Хоккайдо могло произойти из-за плохой видимости
05:56
Общество
Финские СМИ в 80-х годах восхваляли СССР и моду московских женщин
05:44
Политика
Свыше 70 человек потеряли работу в чешском посольстве в Москве
05:43
Общество
IT-специалист Кузьменко дал советы по восстановлению переписки во «ВКонтакте»
05:35
Общество
Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности колбасных изделий
05:28
Общество
Исследователи Бразилии обнаружили новую разновидность коронавируса
05:27
Технологии
Британские ученые нашли связь между режимом питания и долголетием
05:19
Экономика
Уровень безработицы в Хабаровском крае сократился за полгода в три раза
05:16
Общество
Власти Приамурья в этом году отремонтируют в 13,5 раза больше км дорог
05:14
Происшествия
Пострадавших россиян при столкновении судов у Хоккайдо нет
05:05
Происшествия
Трое из пяти врезавшихся в российское судно японских рыбаков погибли
05:00
Общество
Звездный диетолог рассказала, что провоцирует появление целлюлита
04:56
Общество
Госдеп разрешил посольствам США вывешивать флаги Black Lives Matter
04:53
Происшествия
Водитель и пассажир «Жигули» перевернулись на трассе Читинского района
04:48
Общество
Эталонные тарифы на теплоснабжение могут ввести в России
04:48
Общество
Свыше 2,5 тыс. школьников Камчатки трудоустроят на период летних каникул
04:47
Общество
Жителей России предупредили о возможном повышении цен на дачные участки
Все новости

Опубликован список самых быстрых советских грузовиков

Общество
Опубликован список самых быстрых советских грузовиков
Prt Scr youtube.com  /  prt scr Иван Зенкевич PRO автомобили

Москва, 26 мая. Исследователи перечислили самые быстрые грузовики, созданные в эпоху Советского союза. В список попали МАЗ 500, ГАЗ 53, ЗИЛ 130 и КамАЗ-5320.

Сборка МАЗ 500 началась еще в 1963 году. На тот момент автомобиль был медленнее всех своих конкурентов. Грузоподъемность грузовика составляла 7,5 тонны, а максимальная скорость — 75 км/ч. МАЗ 500 мог работать в штатном формате даже при условии полного отсутствия электротехники.

Главными конкурентами МАЗ 500 были ГАЗ 53 и ЗИЛ 130, которые сошли с конвейера на пару лет раньше. Максимальная скорость обоих грузовиков была 90 км/ч. Данные виды транспорта работали во всех отраслях СССР. Самым быстрым в Советском союзе был КамАЗ-5320, который появился почти на десять лет позже своих конкурентов. Его максимальная скорость достигала 100 км/ч.

Ранее стало известно, что КамАЗ выпустил новый самосвал для горнодобывающей промышленности. Новинкой стал новый рядный 12-литровый мотор класса Евро-5.

ссср история грузовики
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