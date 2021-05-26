Опубликован список самых быстрых советских грузовиков

Москва, 26 мая. Исследователи перечислили самые быстрые грузовики, созданные в эпоху Советского союза. В список попали МАЗ 500, ГАЗ 53, ЗИЛ 130 и КамАЗ-5320.

Сборка МАЗ 500 началась еще в 1963 году. На тот момент автомобиль был медленнее всех своих конкурентов. Грузоподъемность грузовика составляла 7,5 тонны, а максимальная скорость — 75 км/ч. МАЗ 500 мог работать в штатном формате даже при условии полного отсутствия электротехники.

Главными конкурентами МАЗ 500 были ГАЗ 53 и ЗИЛ 130, которые сошли с конвейера на пару лет раньше. Максимальная скорость обоих грузовиков была 90 км/ч. Данные виды транспорта работали во всех отраслях СССР. Самым быстрым в Советском союзе был КамАЗ-5320, который появился почти на десять лет позже своих конкурентов. Его максимальная скорость достигала 100 км/ч.

Ранее стало известно, что КамАЗ выпустил новый самосвал для горнодобывающей промышленности. Новинкой стал новый рядный 12-литровый мотор класса Евро-5.