Столкновение кораблей у Хоккайдо могло произойти из-за плохой видимости

Момбецу, 26 мая. Причиной столкновения японского и российского судов в Охотском море мог стать туман. Такое мнение высказали в Генконсульстве России.

Столкновение рыболовецкого судна Японии «Дай-хати Хокко-мару» с российским «Амуром» произошло 26 мая около 06:00 (00:00 по Москве) в 23 километрах от берегов острова Хоккайдо. На борту японского судна находились пять человек, которы были спасены экипажем российского корабля.

Трое японских членов экипажа находились в критическом состоянии. Позднее в Токио подтвердили их смерть. Сигнал о происшествии поступил с «Амура». Из россиян в результате инцидента никто не пострадал.