Финские СМИ в 80-х годах восхваляли СССР и моду московских женщин

Хельсинки, 26 мая. Финляндия в 1980-х с большим энтузиазмом обсуждала жизнь в СССР: президента страны Михаила Горбачева обожали, а московская мода считалась более передовой, чем американская.

Обозреватель финской газеты Helsingin Sanomat Йенни Йесканен вспоминает, что в те годы в стране каждую неделю с энтузиазмом писали об СССР. СМИ восхищались перестройкой, затронувшей все сферы жизни советских граждан. Так, к примеру, газета Seura рассказывала, как «советское общество начало помогать своим гражданам сбросить лишние килограммы».

«Во время государственного визита в октябре 1987 года президент Финляндии Мауно Койвисто обратил внимание, что советское общество стало более открытым. Его жена Теллерво Койвисто заметила, что в диалоге государств стало больше юмора», — приводит перевод финского издания «ИноСМИ».

У первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева в Финляндии «была репутация борца за мир». Местные газеты того времени называли 56-летнего лидера молодым и харизматичным.

Об СССР в положительном ключе писали даже женские журналы. В частности, они восхваляли модельера Вячеслава Зайцева, чью одежду продавали в Финляндии.

«Полная жажды жизни советская культура врывается в мир на полной скорости», — приводит Йесканен пример одного из заголовков журнала Anna того времени.

Ранее политический аналитик, знаток и интеллектуал Анатолий Вассерман в беседе с ФАН объяснил, почему 75% россиян считают советскую эпоху лучшей в истории страны. Первый из факторов, по его словам, память: значительная часть народа жила тогда лучше просто в силу своей молодости.