Свыше 70 человек потеряли работу в чешском посольстве в Москве

Москва, 26 мая. Посольство Чехии в Москве уволило 71 работника в рамках паритета с российской стороной. Об этом сообщила представитель МИД республики Эва Давидова.

Извещения об увольнении получили сотрудники посольства в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре. До конца текущего месяца должны сократить еще восемь человек, отметила представитель МИД республики.

«Таким образом, общее число уволенных составит 79 человек», — подчеркнула Давидова.

Стороны договорились уровнять численность служащих в своих представительствах. Согласно решению российской стороны в посольстве останутся 19 работников. Количество сотрудников посольства России в Праге тоже сократится. К 31 мая уволят 35 дипломатов и 46 работников среди административно-технического персонала.