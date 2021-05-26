IT-специалист Кузьменко дал советы по восстановлению переписки во «ВКонтакте»

Москва, 26 мая. Удаленную переписку в соцсети «ВКонтакте» можно восстановить тремя способами. Их перечислил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Отменить удаление сообщений можно при помощи нажатия кнопки «Восстановить», которая сохраняется на экране до обновления страницы. Если окно все же было закрыто, то можно обратиться к человеку, переписка с которым была утеряна, и попросить выслать необходимую информацию, передает агентство «Прайм».

«Соцсеть сохраняет все данные пользователя, включая «имена отправителей и получателей, дату и время общения, количество и текст сообщений, вложения», — отметил Кузьменко.

«ВКонтакте» хранит всю эту информацию на сервере до шести месяцев. Каждый пользователь в праве попросить предоставить его утерянные личные данные. Давнюю же переписку восстановить не удастся, так как она будет безвозвратно удалена.

Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева ранее рассказала, как обезопасить переписку в WhatsApp. Помочь может функция «выхода со всех устройств».