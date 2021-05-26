Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности колбасных изделий

Москва, 26 мая. Колбасные изделия оказались в числе смертельно опасных продуктов. В их составе есть нитрит натрия, повышающий риск развития рака, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Опасность колбасных изделий заключается в содержании трансжиров, сахаров и других компонентов. Их Всемирная организация здравоохранения отнесла к канцерогенам. Рекламу подобной продукции следует запретить, считает доктор Мясников.

«Сколько унесло вот это вот жизней и уносит, я думаю, табаку не сравниться», — заявил телеведущий в эфире канала «Россия-1».

Врачи составили рейтинг пяти продуктов, которые провоцируют онкологические заболевания. Колбасные изделия заняли вторую строчку. На первое место специалисты поставили красное мясо. При частом его употреблении у человека может развиться рак толстой кишки.