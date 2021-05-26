Исследователи Бразилии обнаружили новую разновидность коронавируса

, 26 мая. «Штамм Р4» на сегодняшний день неизвестен своим происхождением. Впервые специалисты его нашли в одном из муниципалитетов Сан-Паулу, сообщают бразильские СМИ.

Широкое распространение данный вид коронавирусной инфекции получил в городе Порту-Феррейра. Бразильские вирусологи обеспокоены быстрым распространением нового варианта коронавируса, передает RT. Более того, отмечается, что сейчас невозможно определить степень его заразности и опасности.

Ранее стало известно, что Россия получила индийский штамм COVID-19 для детального лабораторного изучения. Ранее РФ запрашивала штамм коронавируса для проведения исследований.