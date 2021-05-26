Британские ученые нашли связь между режимом питания и долголетием

Лондон, 26 мая. Интервальное голодание способно замедлить процессы старения в организме и улучшить память. Такое открытие сделали ученые из Королевского колледжа Лондона.

Исследователи провели эксперименты с тремя группами мышей, каждая из которых имела свой рацион питания. Первая придерживалась обычной диеты, вторая питалась с дефицитом калорий, а третья — с прерывистым голоданием. Последняя категория животных через три месяца показала улучшения памяти и рост гена долголетия, говорится в научной статье в журнале Molecular Psychiatry.

Ученые обнаружили, что интервальное голодание увеличивает производство новых нейронов в гиппокампе. Этот процесс замедляется в процессе старения.

Американские ученые ранее обнаружили, что интервальное голодание может стать способом борьбы с гипертонией. Этот процесс связан со снижением лишнего веса, который провоцирует гипертонические болезни.