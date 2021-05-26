Уровень безработицы в Хабаровском крае сократился за полгода в три раза

Хабаровск, 26 мая. Число безработных в Хабаровском крае сократилось с 26,8 до 8,3 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

Программу по снижению доли населения с заработной платой ниже прожиточного минимума запустили в начале прошлого года. Уже сейчас планируется снижение до 12,4%, а к 2030 году данный показатель может достичь 6,2%. Данная программа позволит жителям России выйти из сложной финансовой ситуации за счет роста заработных плат.

Недавно стало известно, что метод расчета прожиточного минимума в регионах России может измениться в ближайшее время. Размер прожиточного минимума в субъектах РФ раньше устанавливался на основе потребительской корзины.