Власти Приамурья в этом году отремонтируют в 13,5 раза больше км дорог

Благовещенск, 26 мая. Благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги» в Амурской области в ближайшее время будет отремонтировано больше 60 км дорог, сообщает пресс-служба правительства региона.

Уже в следующем месяце пройдет защита программы ремонта региональной сети Амурской области в период с 2022 года по 2024. Далее будет определена стратегия контрактации под лимиты на ближайшие три года. Всего планируется реконструировать 61 км дорожной сети – 21 объект и 40 км дорог в асфальте, а также 21 км гравийных.

Главной целью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является снижение смертности в результате ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог в регионах.

Ранее стало известно, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» успешно реализуют в Марий Эл. Работу в этом направлении планируется выполнить до 2024 года.