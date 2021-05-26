Пострадавших россиян при столкновении судов у Хоккайдо нет

Токио, 26 мая. Российские моряки не пострадали после столкновения с японским судом в Охотском море. Об этом сообщает генконсульство в Саппоро.

Однако, по данным источников, трое японских рыбаков погибли. Известно, что при столкновении японское судно перевернулось, передает RT.

«Информации о пострадавших россиянах нет. В настоящее время ведется выяснение обстоятельств происшествия», — отметили в дипломатическом представительстве.

Происшествие было зафиксировано рядом с островом Хоккайдо в районе города Момбецу. Российское рыболовецкое судно «Амур» столкнулось с «Дай-хати Хокко-мару».