Трое из пяти врезавшихся в российское судно японских рыбаков погибли

Момбецу, 26 мая. Подтверждена гибель троих японских моряков, судно с которыми врезалось в российский корабль у японских берегов.

Инцидент произошел рядом с островом Хоккайдо в районе города Момбецу, пишет телеканал NHK, ссылаясь на службу безопасности на море. Столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российский «Амур».

«Да, все верно, японское и российское судно столкнулись. Это в зоне ответственности Японии. Про пострадавших ничего не знаем», — рассказал РИА Новости морской спасательный центр «Южно-Сахалинск».

На борту японского корабля было пять человек. Их спасли члены экипажа «Амура». Три человека находились в критическом состоянии. О пострадавших с российской стороны информации нет.

Ранее стало известно, что корабли ФСБ и Росгвардии отбуксировали две яхты, застрявшие в Черном море из-за технических проблем. Спасательная операция была завершена в течение двух часов. В результате никто не пострадал.