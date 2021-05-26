Госдеп разрешил посольствам США вывешивать флаги Black Lives Matter

Госдепартамент при президенте Джо Байдена издал руководство для всех «дипломатических и консульских учреждений», поощряя демонстрацию поддержки Black Lives Matter (BLM).

Как сообщает телеканал Fox News, СМИ узнали о записке Госдепа, в которой сообщается, что ведомство «поддерживает использование термина Black Lives Matter в сообщениях», а также в выступлениях и иностранных дипломатических встречах 25 мая, в годовщину смерти чернокожего Джорджа Флойда «и в последующий период». Руководство позволяет дипломатам США вывешивать флаг BLM возле посольств.

В комментарии телеканалу представитель Госдепартамента сообщил, что ведомство не «комментирует подлинность или достоверность якобы просочившихся документов».

Подобно баннеру BLM, госсекретарь Энтони Блинкен также ранее разрешал посольствам вывешивать флаг гордости ЛГБТК с 17 мая до конца июня в знак признания празднования Месяца гордости, что полностью изменило политику времен президентства Дональда Трампа.

Движение BLM недавно попало под пристальное внимание по нескольким причинам. В частности, скандал разразился после того, как вооруженные протестующие BLM заполонили ресторан в Луисвилле в годовщину смерти Бреонны Тейлор. А также когда сторонники BLM сплотились, защищая угонщика, убитого в перестрелке с полицией. Однако они сразу же покинули место преступления, как только узнали, что нарушитель был белым.

Global Look Press / Simon Shin

Кроме того, соучредитель BLM Патрисс Хан-Куллорс подверглась резкой критике в СМИ после покупки домов за несколько миллионов долларов в США. В микроблоге организации в Twitter позднее появилось сообщение, в котором заявления о домах Хан-Каллорс называли слухами, которые были «созданы правыми силами, стремящимися уменьшить поддержку и влияние движения».

После того, как в прошлом месяце газета New York Post опубликовала отчет о приобретении собственности, Facebook заблокировал публикацию статьи на своей платформе, что вызвало негативную реакцию консерваторов.

Смерть Джорджа Флойда 25 мая 2020 года при аресте полицейскими Миннеаполиса вызвала широкий резонанс в США и привела к массовым беспорядкам по всему миру, которые возглавило антирасистское движение Black Lives Matter. Митинги часто заканчивались погромами и стычками с полицией.

Суд присяжных признал экс-полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина виновным по трем пунктам: убийство второй и третьей степени, а также причинение смерти Флойду по неосторожности. Экс-правоохранителю грозит до 40 лет тюрьмы.