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06:02
Общество
Опубликован список самых быстрых советских грузовиков
06:00
Украина
Киев разрешил украинцам влезать в долги для оплаты новых газовых тарифов 
05:59
Происшествия
Столкновение кораблей у Хоккайдо могло произойти из-за плохой видимости
05:56
Общество
Финские СМИ в 80-х годах восхваляли СССР и моду московских женщин
05:44
Политика
Свыше 70 человек потеряли работу в чешском посольстве в Москве
05:43
Общество
IT-специалист Кузьменко дал советы по восстановлению переписки во «ВКонтакте»
05:35
Общество
Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности колбасных изделий
05:28
Общество
Исследователи Бразилии обнаружили новую разновидность коронавируса
05:27
Технологии
Британские ученые нашли связь между режимом питания и долголетием
05:19
Экономика
Уровень безработицы в Хабаровском крае сократился за полгода в три раза
05:16
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Власти Приамурья в этом году отремонтируют в 13,5 раза больше км дорог
05:14
Происшествия
Пострадавших россиян при столкновении судов у Хоккайдо нет
05:05
Происшествия
Трое из пяти врезавшихся в российское судно японских рыбаков погибли
05:00
Общество
Звездный диетолог рассказала, что провоцирует появление целлюлита
04:56
Общество
Госдеп разрешил посольствам США вывешивать флаги Black Lives Matter
04:53
Происшествия
Водитель и пассажир «Жигули» перевернулись на трассе Читинского района
04:48
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Госдеп разрешил посольствам США вывешивать флаги Black Lives Matter

  /   Обновлено: 26 мая 2021 05:09
Общество
Госдеп разрешил посольствам США вывешивать флаги Black Lives Matter
Global Look Press  /  Stanton Sharpe

Госдепартамент при президенте Джо Байдена издал руководство для всех «дипломатических и консульских учреждений», поощряя демонстрацию поддержки Black Lives Matter (BLM).

Как сообщает телеканал Fox News, СМИ узнали о записке Госдепа, в которой сообщается, что ведомство «поддерживает использование термина Black Lives Matter в сообщениях», а также в выступлениях и иностранных дипломатических встречах 25 мая, в годовщину смерти чернокожего Джорджа Флойда «и в последующий период». Руководство позволяет дипломатам США вывешивать флаг BLM возле посольств.

В комментарии телеканалу представитель Госдепартамента сообщил, что ведомство не «комментирует подлинность или достоверность якобы просочившихся документов».

Подобно баннеру BLM, госсекретарь Энтони Блинкен также ранее разрешал посольствам вывешивать флаг гордости ЛГБТК с 17 мая до конца июня в знак признания празднования Месяца гордости, что полностью изменило политику времен президентства Дональда Трампа.

Движение BLM недавно попало под пристальное внимание по нескольким причинам. В частности, скандал разразился после того, как вооруженные протестующие BLM заполонили ресторан в Луисвилле в годовщину смерти Бреонны Тейлор. А также когда сторонники BLM сплотились, защищая угонщика, убитого в перестрелке с полицией. Однако они сразу же покинули место преступления, как только узнали, что нарушитель был белым.

Госдеп разрешил посольствам США вывешивать флаги Black Lives Matter
Global Look Press  / Simon Shin

Кроме того, соучредитель BLM Патрисс Хан-Куллорс подверглась резкой критике в СМИ после покупки домов за несколько миллионов долларов в США. В микроблоге организации в Twitter позднее появилось сообщение, в котором заявления о домах Хан-Каллорс называли слухами, которые были «созданы правыми силами, стремящимися уменьшить поддержку и влияние движения».

После того, как в прошлом месяце газета New York Post опубликовала отчет о приобретении собственности, Facebook заблокировал публикацию статьи на своей платформе, что вызвало негативную реакцию консерваторов.

Смерть Джорджа Флойда 25 мая 2020 года при аресте полицейскими Миннеаполиса вызвала широкий резонанс в США и привела к массовым беспорядкам по всему миру, которые возглавило антирасистское движение Black Lives Matter. Митинги часто заканчивались погромами и стычками с полицией.

Суд присяжных признал экс-полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина виновным по трем пунктам: убийство второй и третьей степени, а также причинение смерти Флойду по неосторожности. Экс-правоохранителю грозит до 40 лет тюрьмы.

сша госдепартамент флойд blm
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