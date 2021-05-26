Водитель и пассажир «Жигули» перевернулись на трассе Читинского района

, 26 мая. Два человека пострадали в результате аварии, перевернувшись на автомобиле на трассе Читинского района. Водитель управлял транспортным средством без прав.

О происшествии сообщили в краевом УГИБДД. Водителем «Жигули» оказался 40-летний мужчина, который сел за руль транспортного средства без наличия прав. Он не смог справиться с управлением автомобиля, после чего машина съехала с дороги и перевернулась. В результате происшествия пострадал сам водитель и его пассажир.

Похожий инцидент произошел на улицах Петербурга. Одна легковушка от столкновения перевернулась на бок и перекрыла движение на трассе. Среди участников происшествия никто не получил травм.