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06:00
Украина
Киев разрешил украинцам влезать в долги для оплаты новых газовых тарифов 
05:59
Происшествия
Столкновение кораблей у Хоккайдо могло произойти из-за плохой видимости
05:56
Общество
Финские СМИ в 80-х годах восхваляли СССР и моду московских женщин
05:44
Политика
Свыше 70 человек потеряли работу в чешском посольстве в Москве
05:43
Общество
IT-специалист Кузьменко дал советы по восстановлению переписки во «ВКонтакте»
05:35
Общество
Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности колбасных изделий
05:28
Общество
Исследователи Бразилии обнаружили новую разновидность коронавируса
05:27
Технологии
Британские ученые нашли связь между режимом питания и долголетием
05:19
Экономика
Уровень безработицы в Хабаровском крае сократился за полгода в три раза
05:16
Общество
Власти Приамурья в этом году отремонтируют в 13,5 раза больше км дорог
05:14
Происшествия
Пострадавших россиян при столкновении судов у Хоккайдо нет
05:05
Происшествия
Трое из пяти врезавшихся в российское судно японских рыбаков погибли
05:00
Общество
Звездный диетолог рассказала, что провоцирует появление целлюлита
04:56
Общество
Госдеп разрешил посольствам США вывешивать флаги Black Lives Matter
04:53
Происшествия
Водитель и пассажир «Жигули» перевернулись на трассе Читинского района
04:48
Общество
Эталонные тарифы на теплоснабжение могут ввести в России
04:48
Общество
Свыше 2,5 тыс. школьников Камчатки трудоустроят на период летних каникул
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Эталонные тарифы на теплоснабжение могут ввести в России

  /   Обновлено: 26 мая 2021 04:52
Общество
Эталонные тарифы на теплоснабжение могут ввести в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 мая. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит проект постановления с предложением о переходе на эталонные тарифы на теплоснабжение. Документ может быть представлен в июне.

Меры предлагается вводить поэтапно. В ряде российских регионов их планируется запустить с июня 2022 года в пилотном режиме, передает газета «Известия» со ссылкой на заместителя главы ФАС Виталия Королева.

Эталонный подход подразумевает определение тарифов не по параметрам конкретной организации, а по среднему уровню расходов компаний на рынке. ФАС считает, что соответствующая мера поможет предотвратить рост платежей на теплоэнергию.

Однако эксперты не исключают, что регуляторы могут не учесть все расходы бизнеса и занизят тарифы. Инициативу ФАС поддержали уже в Минстрое РФ, отметив, что эталонный принцип повысит прозрачность и понятность тарифообразования для граждан.

Повышение тарифов на газ и электроэнергию ожидает жителей Крыма. Оно начнется с июля этого года и составит 5,8 процента на природный газ и в среднем девять процентов — на электроэнергию.

тариф фас теплоснабжение
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