Эталонные тарифы на теплоснабжение могут ввести в России

Москва, 26 мая. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит проект постановления с предложением о переходе на эталонные тарифы на теплоснабжение. Документ может быть представлен в июне.

Меры предлагается вводить поэтапно. В ряде российских регионов их планируется запустить с июня 2022 года в пилотном режиме, передает газета «Известия» со ссылкой на заместителя главы ФАС Виталия Королева.

Эталонный подход подразумевает определение тарифов не по параметрам конкретной организации, а по среднему уровню расходов компаний на рынке. ФАС считает, что соответствующая мера поможет предотвратить рост платежей на теплоэнергию.

Однако эксперты не исключают, что регуляторы могут не учесть все расходы бизнеса и занизят тарифы. Инициативу ФАС поддержали уже в Минстрое РФ, отметив, что эталонный принцип повысит прозрачность и понятность тарифообразования для граждан.

Повышение тарифов на газ и электроэнергию ожидает жителей Крыма. Оно начнется с июля этого года и составит 5,8 процента на природный газ и в среднем девять процентов — на электроэнергию.