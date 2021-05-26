Свыше 2,5 тыс. школьников Камчатки трудоустроят на период летних каникул

Петропавловск-Камчатский, 26 мая. Власти Камчатского края планируют помочь школьникам найти работу в летний период. На эти цели готовы выделить около 20 млн рублей.

С помощью дополнительных средств планируется обеспечить работой порядка 2,5 тысячи подростков на период каникул. Об этом рассказала референт отдела организации трудоустройства и активных форм занятости Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатки Олеся Затеева.

Рабочий день школьников будет составлять четыре-пять часов. В среднем подросток сможет заработать 15-20 тысяч рублей за месяц. Если работодатель решит премировать сотрудника, то доход может вырасти. Дети смогут заниматься благоустройством и уборкой территорий, высаживать цветы, помогать в библиотеках, передает ТАСС.

В России только 15% школьников готовы найти работу этим летом. Подавляющее большинство, 50%, решили отдохнуть на каникулах и не обременять себя трудоустройством. Такие данные предоставил сервис Superjob.