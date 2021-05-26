Жителей России предупредили о возможном повышении цен на дачные участки

Москва, 26 мая. Цена на загородные участки может повыситься из-за высокого спроса на дома и роста цен на строительные материалы, сообщил руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

Загородное жилье в России, в среднем, подорожало на 30% за последний год. Цены могут вырасти еще на 9-10% к концу декабря. Спрос на покупку дач и коттеджей в этом году побил все рекорды и увеличился почти в полтора раза по сравнению с тем, что было до пандемии коронавирусной инфекции, передает газета «Известия».

Покупка загородной недвижимости в последнее время стала очень популярна среди россиян, отметила руководитель отделения маркетинга семейства компаний Kaskad Family Екатерина Коган. Россиянам стало тяжело находиться в квартирах во время пандемии, в следствие чего появилась потребность в покупке загородного дома.

Недавно владелец дачи в Приозерском районе обнаружил на участке боеприпасы времен ВОВ. Снаряды были найдены во время уборки территории.