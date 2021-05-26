Российский боец Волков высказался о представителях сексуальных меньшинств в MMA

Москва, 26 мая. Боец смешанного стиля Александр Волков заявил, что на ринге против соперника с нетрадиционной сексуальной ориентацией он бы избегал боя в партере.

Спортсмен сообщил, что не стал бы отказываться от такого боя, однако сохранял бы некоторые меры предосторожности, передает RT. Своим комментарием на эту тему он поделился в эфире шоу «50 вопросов. Спорт».

«Наверное, я сначала удивлюсь. Я ему буду говорить, чтобы он во время боя меня не трогал», — сказал Волков.

Александр Волков за свою спортивную карьеру провел 41 официальный бой. В них он одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Следующий поединок российский боец проведет против француза Сирила Гана 26 июня.

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