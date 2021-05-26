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Спорт
Российский боец Волков высказался о представителях сексуальных меньшинств в MMA
04:36
Шоу-бизнес
Нину Шацкую не смогут похоронить рядом с Филатовым из-за финансовых проблем
04:28
Общество
Диетолог Соломатина назвала риски полного отказа от употребления сахара
04:24
Политика
Американский политолог оценил «беспомощность» Европы без опеки США
04:24
Общество
Появление темных кругов под глазами может свидетельствовать о гипоксии
04:22
Происшествия
Спасцентр Южно-Сахалинска подтвердил инцидент между двумя судами у Хоккайдо
04:16
Экономика
Минпромторг РФ готов выделить 1 млрд рублей на создание электроавтомобилей
04:09
Общество
Диетолог Лазуренко посоветовала пить воду в жару с перерывами
04:03
Происшествия
Японский и российский корабли столкнулись вблизи Хоккайдо
04:00
Политика
Политолог Данилин обозначил главную проблему немецкой партии «зеленых»
03:54
Общество
Эколог Рукавицын назвал способ уменьшить вред от штор из ткани блэкаут
03:44
Общество
Финансист Пахомов рассказал о главном минусе заработка на кешбэке
03:40
Общество
Главный инфекционист США вновь призвал найти источник возникновения COVID-19
03:34
Общество
Гречка возглавила рейтинг рекомендованных к употреблению круп
03:32
Армия
Ростех разрабатывает первый в РФ однодвигательный истребитель-«невидимку»
03:32
Общество
Площадь пожаров на территориях лесного фонда России снизилась почти вдвое
03:15
Общество
Американцы провели немногочисленные акции в память о Джордже Флойде
03:10
Происшествия
Сахалинский медведь-мародер раскопал могилу и разбил гроб
03:07
Общество
Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан
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Нину Шацкую не смогут похоронить рядом с Филатовым из-за финансовых проблем

Шоу-бизнес
Нину Шацкую не смогут похоронить рядом с Филатовым из-за финансовых проблем
Global Look Press  /  Natalia Shakhanova

Москва, 26 мая. Актриса Нина Шацкая хотела, чтобы ее похоронили рядом с покойным мужем Леонидом Филатовым, однако «попасть» на Ваганьковское кладбище оказалось слишком дорого для семьи.

Шацкая скончалась после перенесенного COVID-19 23 мая. Невестка актрисы Алла Золотухина сообщила KP.RU, что Нина чувствовала сильную слабость и, поскольку никаких других симптомов не было, от госпитализации отказалась. Когда стало хуже, ее положили в госпиталь для коронавирусных больных на ВДНХ. В больнице актриса провела 12 дней. Заболевание развивалось быстро.

Планировалось, что Шацкую похоронят 27 мая на Ваганьковском кладбище, рядом с ее покойным супругом Леонидом Филатовым. Однако, скорее всего, актриса упокоится на Троекуровском кладбище.

«Что тоже неплохо. Отдельное место, правда не с Филатовым, как хотела Нина Сергеевна… И это не капризы родственников, и не организационная неразбериха. А, к сожалению, сугубо материальные причины», — рассказала Золотухина.

Чтобы захоронить Шацкую рядом с Филатовым, необходимо демонтировать массивный памятник актеру. Все работы, по словам работников кладбища, обойдутся в полмиллиона рублей. Однако таких денег у семьи актрисы нет. Сейчас ее сын Денис Золотухин служит в Никольском храме в селе Ермолино.

Нина Шацкая скончалась в ночь на 23 мая на 82-м году жизни. Ее брак с Филатовым был счастливым и продлился больше 20 лет, до самой смерти актера в 2003 году.

нина шацкая ваганьковское кладбище леонид филатов
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