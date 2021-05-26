Нину Шацкую не смогут похоронить рядом с Филатовым из-за финансовых проблем

Москва, 26 мая. Актриса Нина Шацкая хотела, чтобы ее похоронили рядом с покойным мужем Леонидом Филатовым, однако «попасть» на Ваганьковское кладбище оказалось слишком дорого для семьи.

Шацкая скончалась после перенесенного COVID-19 23 мая. Невестка актрисы Алла Золотухина сообщила KP.RU, что Нина чувствовала сильную слабость и, поскольку никаких других симптомов не было, от госпитализации отказалась. Когда стало хуже, ее положили в госпиталь для коронавирусных больных на ВДНХ. В больнице актриса провела 12 дней. Заболевание развивалось быстро.

Планировалось, что Шацкую похоронят 27 мая на Ваганьковском кладбище, рядом с ее покойным супругом Леонидом Филатовым. Однако, скорее всего, актриса упокоится на Троекуровском кладбище.

«Что тоже неплохо. Отдельное место, правда не с Филатовым, как хотела Нина Сергеевна… И это не капризы родственников, и не организационная неразбериха. А, к сожалению, сугубо материальные причины», — рассказала Золотухина.

Чтобы захоронить Шацкую рядом с Филатовым, необходимо демонтировать массивный памятник актеру. Все работы, по словам работников кладбища, обойдутся в полмиллиона рублей. Однако таких денег у семьи актрисы нет. Сейчас ее сын Денис Золотухин служит в Никольском храме в селе Ермолино.

Нина Шацкая скончалась в ночь на 23 мая на 82-м году жизни. Ее брак с Филатовым был счастливым и продлился больше 20 лет, до самой смерти актера в 2003 году.