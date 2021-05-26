Диетолог Соломатина назвала риски полного отказа от употребления сахара

Москва, 26 мая. Современные тенденции в погоне за «идеальным» телом поспособствовали отказу от сахара среди множества людей. Диетолог Елена Соломатина призвала не придерживаться этой «моды».

Специалист заявила, что исключение сахара из рациона может привести к серьезным последствиям, в том числе к смерти. По ее словам, его не только можно употреблять, но и нужно.

Соломатина напомнила, что есть категория людей, которым ни в коем случае нельзя отказываться от сахара, пишет RT. Среди них она отметила категорию работников, чья профессиональная деятельность связана с умственной и тяжелой физической нагрузкой. Им постоянно требуется энергия, которую можно получить при употреблении сахара.

Недавно ученые выявили пять напитков, которые необходимы для поддержания здоровья и долголетия. Среди них зеленый чай и кофе.