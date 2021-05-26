Американский политолог оценил «беспомощность» Европы без опеки США

Вашингтон, 26 мая. Европе необходимо избавляться от рабской зависимости от США в своей обороне и отношениях с Россией. Такое мнение выразил политолог Стивен Уолт.

Специалист по международным отношениям, профессор Института внешней политики Гарвардского университета в своей колонке для американского издания Foreign Policy обратил внимание на существующий миф о том, что Европа не может справиться со своими проблемами безопасности без поддержки США. И вера в это, по его словам, «умирает тяжело».

В своей колонке профессор привел противоположное мнение, озвученное ранее Хьюго Мейером и Стивеном Бруксом в академическом журнале International Security. Зависимость безопасности Европы от США они объяснили несколькими факторами. Первый из которых: существующие возможности Европы минимальны. Во-вторых, «главный противник» Запада — Россия — сегодня гораздо более могущественна, чем может показаться. Главной же проблемой Мейер и Брукс называют «стратегическую какофонию» внутри Европы.

Вступая в спор со своими оппонентами, Уолт подчеркнул, что Европа действительно сталкивается с рядом совершенно различных проблем безопасности, однако любые разногласия не могут стать препятствием для разработки скоординированного ответа на любую серьезную угрозу.

«Мейер и Брукс фактически признались, что не имеют понятия, как изменятся восприятия европейцев, если американское «одеяло безопасности» уберут с Европы. Однако, сам по себе весьма показателен тот неоспоримый факт, что интерес в Европе к «стратегической автономии» вырос именно во времена администрации Трампа, когда доверие к обязательствам США снизилось», — пишет политолог.

По его мнению, выход США из Европы будут иметь лишь умеренные последствия и положительно скажется в итоге на переоценке европейцами собственной безопасности. Пессимистические оценки в этом вопросе, подчеркивает эксперт, связаны с действиями европейских элит, которых устраивает, что «самая могущественная страна в мире несет обязательства по ее защите».

«Если одна из ваших основных целей — поддерживать присутствие дяди Сэма в Европе, то последнее, что вы готовы признать — это то, что могли бы прекрасно обойтись без него», — отметил политолог.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение, что Соединенные Штаты планируют использовать страны Европы, чтобы «уничтожить Россию». Говоря о противостоянии держав, эксперт привел в пример западные учения Defender Europe, которые прошли в прошлом и в этом году. Он напомнил, что по сценарию маневров, Россия якобы «нападала» на европейские страны, а они «защищались», лишая в итоге Москву контроля над Калининградом и Крымом.