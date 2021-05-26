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Российский боец Волков высказался о представителях сексуальных меньшинств в MMA
04:36
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Нину Шацкую не смогут похоронить рядом с Филатовым из-за финансовых проблем
04:28
Общество
Диетолог Соломатина назвала риски полного отказа от употребления сахара
04:24
Политика
Американский политолог оценил «беспомощность» Европы без опеки США
04:24
Общество
Появление темных кругов под глазами может свидетельствовать о гипоксии
04:22
Происшествия
Спасцентр Южно-Сахалинска подтвердил инцидент между двумя судами у Хоккайдо
04:16
Экономика
Минпромторг РФ готов выделить 1 млрд рублей на создание электроавтомобилей
04:09
Общество
Диетолог Лазуренко посоветовала пить воду в жару с перерывами
04:03
Происшествия
Японский и российский корабли столкнулись вблизи Хоккайдо
04:00
Политика
Политолог Данилин обозначил главную проблему немецкой партии «зеленых»
03:54
Общество
Эколог Рукавицын назвал способ уменьшить вред от штор из ткани блэкаут
03:44
Общество
Финансист Пахомов рассказал о главном минусе заработка на кешбэке
03:40
Общество
Главный инфекционист США вновь призвал найти источник возникновения COVID-19
03:34
Общество
Гречка возглавила рейтинг рекомендованных к употреблению круп
03:32
Армия
Ростех разрабатывает первый в РФ однодвигательный истребитель-«невидимку»
03:32
Общество
Площадь пожаров на территориях лесного фонда России снизилась почти вдвое
03:15
Общество
Американцы провели немногочисленные акции в память о Джордже Флойде
03:10
Происшествия
Сахалинский медведь-мародер раскопал могилу и разбил гроб
03:07
Общество
Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан
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Появление темных кругов под глазами может свидетельствовать о гипоксии

Общество
Появление темных кругов под глазами может свидетельствовать о гипоксии
freepik.com  /  kroshka__nastya

Москва, 26 мая. Наличие темных кругов под глазами может означать кислородное голодание различных тканей человека, сообщила кандидат медицинских наук Ксения Бочарова.

Гипоксия начинает проявляться у людей из-за нехватки жизненно важных микроэлементов. Кислородное голодание может означать наличие у человека болезни печени или почек, из-за чего появляются синяки под глазами. Если у пациента присутствуют такие симптомы, то ему необходимо немедленно обратиться к врачу. Кожа вокруг глаз с каждым годом становится тоньше, поэтому наличие темных кругов может стать нормой. Чрезмерное употребление кофе, чая, табака и ночного образа жизни может спровоцировать появление отеков под глазами.

Ранее стало известно, как уберечь свое ментальное здоровье на фоне ковидной нестабильности. Прогулки на свежем воздухе, приносящие удовольствие, физические нагрузки, здоровое и качественное питание, а также позитивное общение с людьми — универсальные советы для жизни в любой период.

здоровье глаза ксения бочарова
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