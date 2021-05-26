Появление темных кругов под глазами может свидетельствовать о гипоксии

Москва, 26 мая. Наличие темных кругов под глазами может означать кислородное голодание различных тканей человека, сообщила кандидат медицинских наук Ксения Бочарова.

Гипоксия начинает проявляться у людей из-за нехватки жизненно важных микроэлементов. Кислородное голодание может означать наличие у человека болезни печени или почек, из-за чего появляются синяки под глазами. Если у пациента присутствуют такие симптомы, то ему необходимо немедленно обратиться к врачу. Кожа вокруг глаз с каждым годом становится тоньше, поэтому наличие темных кругов может стать нормой. Чрезмерное употребление кофе, чая, табака и ночного образа жизни может спровоцировать появление отеков под глазами.

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