Спасцентр Южно-Сахалинска подтвердил инцидент между двумя судами у Хоккайдо

Южно-Сахалинск, 26 мая. Столкновение между японским и российским рыболовецкими судами привело к травмированию людей. Об этом сообщили в Морском спасцентре Южно-Сахалинска.

Инцидент произошел в Охотском море недалеко от города Момбецу на острове Хоккайдо. Пять человек, находившихся на японском судне, удалось спасти, состояние троих из них оценивается как критическое.

«Суда столкнулись. [...] Это японская зона», — сообщили в спасцентре.

Ранее стало известно о гибели как минимум одного человека при «освобождении» Суэцкого канала. Трагедия произошла во время снятия с мели контейнеровоза Ever Given, перегородившего проход другим судам.