Минпромторг РФ готов выделить 1 млрд рублей на создание электроавтомобилей

Москва, 26 мая. Минпромторг России выделит 1 миллиард рублей субсидий в 2021 году на разработки компонентов для транспорта с низким углеродным следом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Власти России планируют установить требования к автопроизводителям по доле продаж экологичного транспорта, который работает на газе, водороде и электричестве, с 2030 года. Сейчас российским организациям хотят выделить дополнительные средства на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, передает ТАСС.

Субсидии на стимулирование продаж газомоторного транспорта составят 3,3 миллиарда рублей в текущем году. На следующие два года объем выплат будет рассмотрен дополнительно, отметили в Минпромторге.

В регионах России поддерживают идею перехода водителей на электротранспорт. Так в Нижнем Новгороде появились 89 зарядных станций для подобных автомобилей. К 800-летию города планируют запустить электробусы.