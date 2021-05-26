Диетолог Лазуренко посоветовала пить воду в жару с перерывами

Москва, 26 мая. Воду во время жары нужно пить в больших объемах, однако делать это следует правильно. Об основных правилах рассказала врач-терапевт, диетолог Наталья Лазуренко.

Жидкость должна пребывать в организм постепенно на протяжении целого дня. Человек во время жары имеет повышенную потребность в воде из-за необходимости вывода токсинов, передает «Звезда».

Диетолог рассказала, что с утра следует выпивать около 250 миллилитров. Далее нужно потреблять жидкость в таких же объемах с определенными перерывами. Организм в таком режиме не будет задерживать необходимую субстанцию по микроэлементам из фруктов, овощей и других напитков.

«Дополнительное количество воды использовать не нужно, поскольку организм будет перегружаться и создавать условия для дополнительного отечного синдрома», – предупредила Лазуренко.

Людям с хроническими заболеваниями, добавила врач, следует уделять питьевому режиму повышенное внимание. Например, человек с гипертонией и болезнями почек очень чувствителен к перепаду температур.

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