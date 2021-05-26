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Диетолог Соломатина назвала риски полного отказа от употребления сахара
04:24
Политика
Американский политолог оценил «беспомощность» Европы без опеки США
04:24
Общество
Появление темных кругов под глазами может свидетельствовать о гипоксии
04:22
Происшествия
Спасцентр Южно-Сахалинска подтвердил инцидент между двумя судами у Хоккайдо
04:16
Экономика
Минпромторг РФ готов выделить 1 млрд рублей на создание электроавтомобилей
04:09
Общество
Диетолог Лазуренко посоветовала пить воду в жару с перерывами
04:03
Происшествия
Японский и российский корабли столкнулись вблизи Хоккайдо
04:00
Политика
Политолог Данилин обозначил главную проблему немецкой партии «зеленых»
03:54
Общество
Эколог Рукавицын назвал способ уменьшить вред от штор из ткани блэкаут
03:44
Общество
Финансист Пахомов рассказал о главном минусе заработка на кешбэке
03:40
Общество
Главный инфекционист США вновь призвал найти источник возникновения COVID-19
03:34
Общество
Гречка возглавила рейтинг рекомендованных к употреблению круп
03:32
Армия
Ростех разрабатывает первый в РФ однодвигательный истребитель-«невидимку»
03:32
Общество
Площадь пожаров на территориях лесного фонда России снизилась почти вдвое
03:15
Общество
Американцы провели немногочисленные акции в память о Джордже Флойде
03:10
Происшествия
Сахалинский медведь-мародер раскопал могилу и разбил гроб
03:07
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Японский и российский корабли столкнулись вблизи Хоккайдо

  /   Обновлено: 26 мая 2021 04:13
Происшествия
Японский и российский корабли столкнулись вблизи Хоккайдо
pixabay.com

Момбецу, 26 мая. Участниками столкновения стали японское рыболовецкое судно и российский корабль. Инцидент произошел утром 26 мая недалеко города Момбецу на острове Хоккайдо.

Согласно информации японского агентства Kyodo со ссылкой на службу безопасности на море города Момбецу, в результате столкновения пострадали три человека. Всего на борту японского судна находились пять человек, все из которых были спасены.

В Суэцком канале в ходе работ по снятию с мели контейнеровоза Ever Given погиб один человек. Инцидент произошел в конце марта, однако известно об этом стало спустя два месяца.

япония столкновение хоккайдо
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