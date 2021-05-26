Японский и российский корабли столкнулись вблизи Хоккайдо

Момбецу, 26 мая. Участниками столкновения стали японское рыболовецкое судно и российский корабль. Инцидент произошел утром 26 мая недалеко города Момбецу на острове Хоккайдо.

Согласно информации японского агентства Kyodo со ссылкой на службу безопасности на море города Момбецу, в результате столкновения пострадали три человека. Всего на борту японского судна находились пять человек, все из которых были спасены.

В Суэцком канале в ходе работ по снятию с мели контейнеровоза Ever Given погиб один человек. Инцидент произошел в конце марта, однако известно об этом стало спустя два месяца.