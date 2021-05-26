Эколог Рукавицын назвал способ уменьшить вред от штор из ткани блэкаут

Москва, 26 мая. Шторы с применением ПВХ могут выделять токсичные вещества. Как минимизировать вред для здоровья, рассказал эколог Вадим Рукавицын.

Существует ряд тканей, которые при нагреве выделяют токсичные вещества. Шторы блэкаут не пропускают свет, а поверхность, повернутую к окну, покрывают пластиком ПВХ. При активном солнце могут образовываться вредные соединения, передает радио Sputnik.

«Сильно нагреваясь, он [пластик ПВХ — Прим. ред.] может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры. То же самое относится к шторам из полиэстера», — предупредил эколог.

В период активного солнца рекомендуется раздвигать шторы блэкаут на основе ПКХ, чтобы они не раскалялись и не выделяли вредные вещества. Если приобрести рулонные занавеси, то днем их можно сворачивать и не закрывать окно, отметил Рукавицын.

На днях китайские инженеры сообщили о создании супертонкой ткани с согревающим и охлаждающим эффектами. В будущем эту разработку можно применять для изготовления одежды и других изделий.