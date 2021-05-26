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Нину Шацкую не смогут похоронить рядом с Филатовым из-за финансовых проблем
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Общество
Диетолог Соломатина назвала риски полного отказа от употребления сахара
04:24
Политика
Американский политолог оценил «беспомощность» Европы без опеки США
04:24
Общество
Появление темных кругов под глазами может свидетельствовать о гипоксии
04:22
Происшествия
Спасцентр Южно-Сахалинска подтвердил инцидент между двумя судами у Хоккайдо
04:16
Экономика
Минпромторг РФ готов выделить 1 млрд рублей на создание электроавтомобилей
04:09
Общество
Диетолог Лазуренко посоветовала пить воду в жару с перерывами
04:03
Происшествия
Японский и российский корабли столкнулись вблизи Хоккайдо
04:00
Политика
Политолог Данилин обозначил главную проблему немецкой партии «зеленых»
03:54
Общество
Эколог Рукавицын назвал способ уменьшить вред от штор из ткани блэкаут
03:44
Общество
Финансист Пахомов рассказал о главном минусе заработка на кешбэке
03:40
Общество
Главный инфекционист США вновь призвал найти источник возникновения COVID-19
03:34
Общество
Гречка возглавила рейтинг рекомендованных к употреблению круп
03:32
Армия
Ростех разрабатывает первый в РФ однодвигательный истребитель-«невидимку»
03:32
Общество
Площадь пожаров на территориях лесного фонда России снизилась почти вдвое
03:15
Общество
Американцы провели немногочисленные акции в память о Джордже Флойде
03:10
Происшествия
Сахалинский медведь-мародер раскопал могилу и разбил гроб
03:07
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Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан
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Эколог Рукавицын назвал способ уменьшить вред от штор из ткани блэкаут

Общество
Эколог Рукавицын назвал способ уменьшить вред от штор из ткани блэкаут
Невские Новости  /  Вероника Галачиева

Москва, 26 мая. Шторы с применением ПВХ могут выделять токсичные вещества. Как минимизировать вред для здоровья, рассказал эколог Вадим Рукавицын.

Существует ряд тканей, которые при нагреве выделяют токсичные вещества. Шторы блэкаут не пропускают свет, а поверхность, повернутую к окну, покрывают пластиком ПВХ. При активном солнце могут образовываться вредные соединения, передает радио Sputnik.

«Сильно нагреваясь, он [пластик ПВХ — Прим. ред.] может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры. То же самое относится к шторам из полиэстера», — предупредил эколог.

В период активного солнца рекомендуется раздвигать шторы блэкаут на основе ПКХ, чтобы они не раскалялись и не выделяли вредные вещества. Если приобрести рулонные занавеси, то днем их можно сворачивать и не закрывать окно, отметил Рукавицын.

На днях китайские инженеры сообщили о создании супертонкой ткани с согревающим и охлаждающим эффектами. В будущем эту разработку можно применять для изготовления одежды и других изделий.

здоровье ткань шторы
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