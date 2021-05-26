Финансист Пахомов рассказал о главном минусе заработка на кешбэке

Москва, 26 мая. Российский финансист компании QBF Григорий Пахомов рассказал про главные ошибки использования кешбэка. Само слово «кешбэк» означает возврат средств, затраченных на покупку товара.

Специальные программы, которые предоставляют банки, являются «рекомендателем» магазина для покупателя. При оформлении какого-либо товара и дальнейшей его покупке, человек в течение определенного времени получает кешбэк. Однако, такой метод рассчитан на тех людей, которые могут себе позволить тратить больше денег.

«Покупатель начинает тратить все больше денег, забывая, что за высоким кешбэком стоят высокие траты, и чем больше кэшбэк, тем больше было потрачено изначально на покупки», — сказал Пахомов

Суть таких программ заключается в том, чтобы владелец банковской карты больше тратил. Следовательно, чем больше затрат – тем выше кешбэк.

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