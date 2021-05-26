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04:36
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Нину Шацкую не смогут похоронить рядом с Филатовым из-за финансовых проблем
04:28
Общество
Диетолог Соломатина назвала риски полного отказа от употребления сахара
04:24
Политика
Американский политолог оценил «беспомощность» Европы без опеки США
04:24
Общество
Появление темных кругов под глазами может свидетельствовать о гипоксии
04:22
Происшествия
Спасцентр Южно-Сахалинска подтвердил инцидент между двумя судами у Хоккайдо
04:16
Экономика
Минпромторг РФ готов выделить 1 млрд рублей на создание электроавтомобилей
04:09
Общество
Диетолог Лазуренко посоветовала пить воду в жару с перерывами
04:03
Происшествия
Японский и российский корабли столкнулись вблизи Хоккайдо
04:00
Политика
Политолог Данилин обозначил главную проблему немецкой партии «зеленых»
03:54
Общество
Эколог Рукавицын назвал способ уменьшить вред от штор из ткани блэкаут
03:44
Общество
Финансист Пахомов рассказал о главном минусе заработка на кешбэке
03:40
Общество
Главный инфекционист США вновь призвал найти источник возникновения COVID-19
03:34
Общество
Гречка возглавила рейтинг рекомендованных к употреблению круп
03:32
Армия
Ростех разрабатывает первый в РФ однодвигательный истребитель-«невидимку»
03:32
Общество
Площадь пожаров на территориях лесного фонда России снизилась почти вдвое
03:15
Общество
Американцы провели немногочисленные акции в память о Джордже Флойде
03:10
Происшествия
Сахалинский медведь-мародер раскопал могилу и разбил гроб
03:07
Общество
Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан
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Финансист Пахомов рассказал о главном минусе заработка на кешбэке

Общество
Финансист Пахомов рассказал о главном минусе заработка на кешбэке
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 мая. Российский финансист компании QBF Григорий Пахомов рассказал про главные ошибки использования кешбэка. Само слово «кешбэк» означает возврат средств, затраченных на покупку товара.

Специальные программы, которые предоставляют банки, являются «рекомендателем» магазина для покупателя. При оформлении какого-либо товара и дальнейшей его покупке, человек в течение определенного времени получает кешбэк. Однако, такой метод рассчитан на тех людей, которые могут себе позволить тратить больше денег.

«Покупатель начинает тратить все больше денег, забывая, что за высоким кешбэком стоят высокие траты, и чем больше кэшбэк, тем больше было потрачено изначально на покупки», — сказал Пахомов

Суть таких программ заключается в том, чтобы владелец банковской карты больше тратил. Следовательно, чем больше затрат – тем выше кешбэк.

Ранее россиянам рассказали, какие профессии в ближайшее время исчезнут с рынка труда. Одной из таких специальностей может стать бухгалтер.

экономика финансы кэшбэк
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Все новости / Общество / Финансист Пахомов рассказал о главном минусе заработка на кешбэке
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