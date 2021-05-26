Главный инфекционист США вновь призвал найти источник возникновения COVID-19

Вашингтон, 26 мая. США вновь заинтересовались вопросом происхождения коронавируса. Президент США Джо Байден заявил, что у него есть своя теория на этот счет, но открывать он ее пока не станет.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал активизироваться по этому вопросу. Он заявил, что большинство экспертов склоняется к версии, что COVID-19 имеет естественное происхождение, а не лабораторное.

«Но мы точно не знаем о его происхождении», — сказал Фаучи.

Советник Белого дома по борьбе с угрозой коронавируса Энди Славитт тоже высказался по данному вопросу. Он подчеркнул, что сейчас выявления источников происхождения новой коронавирусной инфекции является приоритетной задачей.

Однако в начале этого года международная миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приезжала в китайский город Ухань для того, чтобы установить происхождение возбудителя COVID-19. Специалисты представили доклад с основными версиями происхождения инфекции, среди которых не было предположения о лабораторном вмешательстве.

Недавно появилась информация, что у людей, перенесших коронавирус увеличилась частота осложнений. К такому выводу пришли ученые из Федерального медико-биологического агентства.