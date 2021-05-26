Гречка возглавила рейтинг рекомендованных к употреблению круп

Москва, 26 мая. Крупы должны входить в ежедневный рацион человека. Специалисты Всемирной организации здравоохранения признали самой полезной гречку.

Гречневая крупа является источником растительного протеина, медленных углеводов. Она богата железом, магнием, фосфором. Благодаря клетчатке из организма выводятся излишки холестерина, снижается риск развития диабета.

Второе место эксперты ВОЗ отдали рису, как незаменимому источнику цинка. Это вещество защищает и восстанавливает кожу и слизистую. Для употребления рекомендуется бурый вид. На третьей строчке расположилась овсянка. Она тоже богата клетчаткой и рядом полезных микроэлементов.

Среди полезных круп специалисты назвали булгур. В его составе есть белок, витамины и микроэлементы, которые оказывают положительное влияние на работу кишечника. Пятое место занимает кукурузная крупа.

Желающим похудеть тоже рекомендуется есть крупы, заявила диетолог Джамиля Гусейнова. Человек должен употреблять углеводы, но вместо сладостей на тарелке должны быть овощи или привычные каши.