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новостей
04:36
Шоу-бизнес
Нину Шацкую не смогут похоронить рядом с Филатовым из-за финансовых проблем
04:28
Общество
Диетолог Соломатина назвала риски полного отказа от употребления сахара
04:24
Политика
Американский политолог оценил «беспомощность» Европы без опеки США
04:24
Общество
Появление темных кругов под глазами может свидетельствовать о гипоксии
04:22
Происшествия
Спасцентр Южно-Сахалинска подтвердил инцидент между двумя судами у Хоккайдо
04:16
Экономика
Минпромторг РФ готов выделить 1 млрд рублей на создание электроавтомобилей
04:09
Общество
Диетолог Лазуренко посоветовала пить воду в жару с перерывами
04:03
Происшествия
Японский и российский корабли столкнулись вблизи Хоккайдо
04:00
Политика
Политолог Данилин обозначил главную проблему немецкой партии «зеленых»
03:54
Общество
Эколог Рукавицын назвал способ уменьшить вред от штор из ткани блэкаут
03:44
Общество
Финансист Пахомов рассказал о главном минусе заработка на кешбэке
03:40
Общество
Главный инфекционист США вновь призвал найти источник возникновения COVID-19
03:34
Общество
Гречка возглавила рейтинг рекомендованных к употреблению круп
03:32
Армия
Ростех разрабатывает первый в РФ однодвигательный истребитель-«невидимку»
03:32
Общество
Площадь пожаров на территориях лесного фонда России снизилась почти вдвое
03:15
Общество
Американцы провели немногочисленные акции в память о Джордже Флойде
03:10
Происшествия
Сахалинский медведь-мародер раскопал могилу и разбил гроб
03:07
Общество
Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан
03:00
Шоу-бизнес
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Гречка возглавила рейтинг рекомендованных к употреблению круп

Общество
Гречка возглавила рейтинг рекомендованных к употреблению круп
pixabay.com

Москва, 26 мая. Крупы должны входить в ежедневный рацион человека. Специалисты Всемирной организации здравоохранения признали самой полезной гречку.

Гречневая крупа является источником растительного протеина, медленных углеводов. Она богата железом, магнием, фосфором. Благодаря клетчатке из организма выводятся излишки холестерина, снижается риск развития диабета.

Второе место эксперты ВОЗ отдали рису, как незаменимому источнику цинка. Это вещество защищает и восстанавливает кожу и слизистую. Для употребления рекомендуется бурый вид. На третьей строчке расположилась овсянка. Она тоже богата клетчаткой и рядом полезных микроэлементов.

Среди полезных круп специалисты назвали булгур. В его составе есть белок, витамины и микроэлементы, которые оказывают положительное влияние на работу кишечника. Пятое место занимает кукурузная крупа.

Желающим похудеть тоже рекомендуется есть крупы, заявила диетолог Джамиля Гусейнова. Человек должен употреблять углеводы, но вместо сладостей на тарелке должны быть овощи или привычные каши.

здоровье воз гречка крупа
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