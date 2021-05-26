Ростех разрабатывает первый в РФ однодвигательный истребитель-«невидимку»

Москва, 26 мая. Компания «Сухой», входящая в госкорпорацию «Ростех», создает однодвигательный легкий тактический истребитель, который станет первым подобным воздушным судном в России.

Взлетная масса самолета составит 18 тонн. Он будет развивать скорость полета более двух махов, что примерно составляет 2,3 тысячи километра в час, передает ТАСС.

«Самолет будет развивать максимальную скорость полета более двух махов, а также обладает сверхманевренностью и улучшенными взлетно-посадочными характеристиками за счет отклоняемого вектора тяги двигателя, показатель тяговооруженности самолета не менее одного», — сообщил источник в авиастроительной отрасли.

Ростех ранее объявил о представлении опытного образца обновленного противопожарного вертолета Ка-32А11М на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Новая версия машины позволит ей функционировать в круглосуточном режиме и в сложных погодных условиях.